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समावेशी सनातन

BIJAY TIWARI

BIJAY TIWARI

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                            प्रथम लिखित आधारभूत ग्रंथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोधित किए,  आम जन,संत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान का,  प्राचीनतम आधार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेद,'अपौरुषेय' 'श्रुति' विचार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
       भारतीय संस्कृति,दर्शन के गर्व
                                                                 
                            

                                                                 
                            
         वेद, ऋग,यजुर्,  साम, अथर्व
                                                                 
                            

                                                                 
                            
          अग्नि,वायु , आदित्य  अंगिरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
           इन ऋषियों द्वारा गृहीत निरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न केवल धार्मिक या आध्यात्मिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर क्षेत्र में मार्गदर्शन ,      मार्मिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेदों में निहित       ज्ञान   शिक्षाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी प्रसांगिक,जाते अजमाये।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
            वैदिक साहित्य,सहायक अंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
             सहज समझाते,   छः वेदांग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
            शिक्षा, कल्प,व्याकरण,निरुक्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
             छंद,ज्योतिष, करें सहज सुक्त।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेद ,वेदांग, उपनिषद,पुराण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सनातन के व्याख्यायित ज्ञान दे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि रहस्य,मोक्ष , और ध्यान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
  १०८ उपनिषद,आत्मेन ज्ञान ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
              "उपनिषद" हैं  ग्रन्थ, वेद सार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
              " प्रस्थानत्रयी" का एक आधार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
                अन्य "भागवत गीता" "ब्रह्मसूत्र"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
                  ये  तीनों ,वेदांत के धर्म सूत्र।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देव,ऋषि,राजा,की वंशावली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कथा रुप ,सहज शब्दावली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देते धर्म, दर्शन, इतिहास ज्ञान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सनातन के ,अठारह महापुराण।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
              नवाचार, तार्किक, सत्यान्वेषी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
                 हिन्दू धर्म,  सहज   समावेशी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
                 भिन्न-भिन्न दर्शन,पूजा पद्धतियां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
                अनेक देव,      विभिन्न रितियां।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
   
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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46 मिनट पहले

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