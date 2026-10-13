आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   teri jeet per hamne aansu bahaye the
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

तेरी जीत पर हमने आँसू बहाए थे

Bhuneshwar Anant

Bhuneshwar Anant

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            तेरी जीत पर हमने आँसू बहाए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे लिए ही हमने ख़्वाब सजाए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे लिए ख़ुद के अरमान जलाए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने ही फिर क्यों जाल बिछाए थे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे भरोसे हमने सपने सँवारे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे लिए छोड़े कितने ही किनारे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धोखा दिया तूने, ये कैसा सिला दिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको अपना माना, उसी ने रुला दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नासमझ! नाले-समंदर हमसे उलझे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद को शेर बताकर गीदड़ बन बैठे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद को मसीहा कहता, दिल तेरा काला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आएँगे गुनाह, जब जपेगा माला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिगाड़ न पाएगा, साथ है ऊपरवाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चे जिगरवाले को तूने कम आँका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त की अदालत में हिसाब होगा सारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन रह जाएगा तू जग में अकेला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर न सकेगा तांडव, सुन ले ऐ दानव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे सामने सीना ताने खड़ा है मानव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताक़त के नशे में तू भूल गया इंसानियत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन तुझे ही याद आएगी अपनी हैवानियत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार भरोसा तोड़ा है तूने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने दिलों को झकझोरा है तूने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा देख अपना चेहरा आईने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या नज़र आता है अपने ही सीने में?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुश तो तू भी नहीं, चाहे लाख छिपाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेगाने बनकर कितने ही दिन बिताए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी भी वक़्त है, ऐ दोस्त, सुधर जा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने गुनाहों से लौट, ज़रा सँवर जा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफ़रत की राहों में सुकून नहीं मिलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ के सहारे कभी मान नहीं मिलता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी सँभल जा, यही वक़्त का इशारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना पछतावे में कटेगा जीवन सारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- भुनेश्वर अनंत
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree