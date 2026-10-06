नाचीज़

पता नहीं किस चीज़ का इंतजार है इस नाचीज़ को

जो हर पल आस लगाए बैठी है सब काम छोड़ कर

-भावना नेवासकर

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

53 मिनट पहले