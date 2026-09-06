मैं जिसको अपना अंत समझता,

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BARUN KUMAR

BARUN KUMAR

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                            तुमसे प्रेम किया तो जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम सदा आसान नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे हृदय में देव बसाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हर पल करुणामय नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने दीप जलाए रातों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे नाम की लौ लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम चुपचाप खड़े रहे प्रभु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी पीड़ा को सब कुछ देकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में जो नीर भरा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी तुमसे कहता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे मन का हर इक टुकड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तेरा ही नाम रटता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी बार पुकारा तुमको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी बार गिरा तेरे द्वार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने फिर भी हाथ न थामा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो गए क्यों इतने निष्ठुर भगवान ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अब समझा तेरी चुप्पी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा मौन भी प्रेम रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जिसको अपना अंत समझता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही तुम्हारा नेम रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने मुझको दर्द दिया तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द में तेरा ध्यान मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छीन लिया जब जग ने मुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तेरा ही नाम मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निष्ठुर हो या दयालु प्रभु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे ही मेरा नाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम ठुकराओ, फिर भी मन यह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चरणों में लौट आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको सुख का वरदान न देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना उपकार करो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अंतिम साँस चले मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब भी तुमसे प्यार रहे।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

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