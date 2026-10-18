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जन्म और मरण—दोनों जीवन के उत्सव हैं

BARUN KUMAR

BARUN KUMAR

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                            जन्म और मरण—दोनों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के उत्सव हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक भाग्य का विधान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजा कर्मों का दर्पण है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म का उल्लास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियति की देन होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरण का सम्मान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग और सत्य का चयन होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफलता भाग्य के आँगन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में पुष्प खिलाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असफलता संघर्ष की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर गाथा लिख जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत पर संसार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जयघोष करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार में अक्सर चरित्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का इतिहास बोलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब विजय से अधिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराजय के चर्चे होने लगें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब त्याग भुलाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग विफलता गिनने लगें,।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब समर्पण मौन रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उपेक्षा सम्मान पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो समझना—नियति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ने न्याय नहीं किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय ने अभी तुम्हारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य को पहचाना नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हर हार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराजय नहीं होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जीत विजय की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्ची गवाही नहीं होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग्य क्षणिक गौरव का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रृंगार हो सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर त्याग, सत्य और कर्म ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का वास्तविक अलंकार है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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