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आओ रे मोहन आओ

BARUN KUMAR

BARUN KUMAR

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                            आओ रे मोहन आओ – 2
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुसूदन, माखनचोर, मोहनमुरारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
  मुँह से माखन की मटकी खोलो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुर-मधुर मुस्कान बिखेरो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
  मेरे मन के बंद कपाट तुम खोलो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोरपंख सिर ऊपर साजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
  पीताम्बर तन पर लहराओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरणों में पायलिया छनके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
  मधुबन में मधुर राग सुनाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ रे मोहन आओ – 2
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीनदयाल, दीनानाथ, दयासागर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
  दीनों के तुम कष्ट मिटाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भी तेरे द्वार पे आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
  उसकी झोली खुशियों से भर जाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंस विनाशक, धर्म रक्षक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
  अधर्म का अंधकार मिटाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलियुग के इस कठिन समय में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
  गीता का फिर ज्ञान सुनाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ रे मोहन आओ – 2
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में मेरे प्रेम जगा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
  तन-मन अपना नाम रटाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधे-राधे नाम की धुन पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
  जीवन की हर साँस सजाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे नन्दलाला, हे गोपाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
  मेरे आँगन एक बार तो आओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरुण की विनती सुन लो मोहन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
  अपने चरणों में मुझको बसाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ रे मोहन आओ – 2
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ रे मोहन आओ – 2
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- बरुण कुमार दूबे
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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