सवाल हमारा सबसे बड़ा हथियार!

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bal krishna

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                            हाथ में तिरंगा, दिल में वतन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर देंगे गद्दारों को दफन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिरंगा हाथ में, आग दिल में है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत का हर युवा अब महफिल में है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गद्दारी का अब एक ही अंजाम होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जवाब अब संविधान से होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाग गया अब देश का युवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिस्टम का होने वाला है 'धुआँ-धुआँ'!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो देश बेच कर भाषण देते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ही हर दिन देशभक्ति के नारे देते!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुर्सी के आगे झुकता ईमान—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता पूछे, “कहाँ है संविधान?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवाल उठे तो डरना कैसा, लोकतंत्र है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलम उठेगी, वोट बोलेगा, सच का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज फिर से डोलेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागा युवा, जागा हिंदुस्तान, गूँजे फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से संविधान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता जागी, बदला मिज़ाज, अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवालों का होगा राज!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
युवा कहे—हम साथ चलेंगे, झूठ के आगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं झुकेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिरंगा ऊँचा, ऊँचा सम्मान, दिल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत, हाथ में संविधान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफ़रत हारें, प्रेम जगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत के हर कोने में दीप जले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन बोले एक ही गान—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सबसे ऊपर संविधान!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच की लौ जब जलती है, झूठ की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया पिघलती है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ में तिरंगा, दिल में वतन, सच की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह पर बढ़ते कदम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत माता का यही सम्मान—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय, समानता और संविधान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाग गया अब हिंदुस्तान, गूँज रहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय संविधान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता कहती एक विधान—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“वोट सुरक्षित, तभी लोकतंत्र महान!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी का हो पूर्ण सम्मान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी सुरक्षित होगा हिंदुस्तान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न हिंसा चाहिए, न कोई वार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवाल हमारा सबसे बड़ा हथियार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता जागी, युवा जवान—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे ऊपर संविधान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुआँ-धुआँ… धुआँ-धुआँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ-फरेब का धुआँ-धुआँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 ~बाल कृष्ण मिश्रा, नई दिल्ली |
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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