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नींद आँखों से जाती रही...

Azhar Sabri

Azhar Sabri

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                            नींद आँखों से जाती रही रात भर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद बनकर वो आती रही रात भर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई आहट न आई दरीचे तलक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल को दुनिया रुलाती रही रात भर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनी गलियों में फिरता रहा चाँद भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँदनी दिल जलाती रही रात भर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात दिल की ज़ुबाँ तक जो आई नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेबसी सर झुकाती रही रात भर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामुशी चीखती थी हर एक सम्त से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बे-रुखी गुनगुनाती रही रात भर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त के साथ चलना था लाज़िम मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र पीछे बुलाती रही रात भर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी की हक़ीक़त से टकरा के हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बे-कसी मुस्कुराती रही रात भर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक पुराने फ़साने की खुशबू लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद दिल को सताती रही रात भर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच की दीवार कमज़ोर होती नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ दुनिया सजाती रही रात भर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूट कर भी बिखरने न दी आन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शम्अ' ख़ुद को जलाती रही रात भर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अज़हर साबरी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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