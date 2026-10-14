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ख़ुदा गरचे रूठे तो...

Azhar Sabri

Azhar Sabri

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                            ख़ुदा गरचे रूठे तो सज्दा करूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे भूलने की दुआ क्या करूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुहब्बत की दुनिया में आकर अगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ख़ुद को मुकम्मल तुम्हारा करूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी चाह में ख़ुद को खो दूँ अगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ख़ुद में ही तुझको तलाशा करूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवाओं ने बख़्शी है जो तीरगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं किस मुँह से सूरज का दावा करूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे ज़ख़्म ख़ुद ही गवाही जो दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फिर दर्द अपना छुपाया करूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपना था, वो अजनबी हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे उम्र भर क्यों पुकारा करूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर दिल में बाक़ी मुहब्बत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं रिश्तों का क्यों फिर दिखावा करूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मुक़द्दर में मेरे लिखा ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मिलने की फिर मैं दुआ क्या करूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अज़हर साबरी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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