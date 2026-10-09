तूफ़ानों ने मुझको बहुत आज़माया,

कटा बे-दिली का सफ़र धीरे-धीरे।

उजाला हुआ मेरा घर धीरे-धीरे।



जलाए थे तन्हाइयों में जो दीपक,

उन्हीं से हुई है सहर धीरे-धीरे।



झुकी जब निगाहें इबादत में अपनी,

मिटा दिल का सारा ज़हर धीरे-धीरे।



जिसे सौंप दी थी कभी अपनी दुनिया,

वही कर गया दर-ब-दर धीरे-धीरे।



गिराया था जिसने, उसी की नज़र में,

उठा बनके अपना हुनर धीरे-धीरे।



ज़माने की आँखों में आँखें मिलाकर,

चले हम भी अपनी डगर धीरे-धीरे।



तूफ़ानों ने मुझको बहुत आज़माया,

मगर बन गया मैं शजर धीरे-धीरे।



- अज़हर साबरी

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1 hour ago