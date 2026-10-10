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तो चाँद को देखकर रात गुज़ार जाएँगे।

Ayushman singh

Ayushman singh

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                            तन्हाई की उस झील में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कश्ती हमने बनाई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके बीच में हम और तुम थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों ओर तन्हाई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मुस्कुराई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी बाँहों में समाई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे इंतज़ार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कश्ती और भी आई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मुझे ही पता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तुम्हें बहुत लुभाई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वो कश्ती अपने साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आँधी भी लाई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद उसके प्यार की आँधी ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी तेज़ थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डूब गई हमारी कश्ती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कभी न डगमगाई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन्हाई की उस झील में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं गिर गया था कुछ इस तरह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद तुम इनकार करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छींटें तुम पर भी आई थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन्हाई की उस झील को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसुओं से दरिया कर दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे इंतज़ार को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने का ज़रिया कर दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम चली गई हमसे दूर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादें हमें सताएँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते हैं डूबी कश्तियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न वापस आई हैं, न आएँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें भुलाने की कोशिश में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोस्तों को अक्सर पिलाकर रो जाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद फिर भी आएगी तुम्हारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो चाँद को देखकर रात गुज़ार जाएँगे।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
1 hour ago

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