आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Mera aasman
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

और ख़बर तो कुछ नहीं अगले दिन की होती है

Ayushi Saxena

Ayushi Saxena

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            शब्दों से घिरी-सी मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कागज़ से दूरी बना रही हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता है, जीतने को आसमान है, फिर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डिब्बी में सिमटती जा रही हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेलापन तो नहीं जीवन में, फिर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने क्या रोग है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा दिन फ़ोन में मग़रूर हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी रात को कमर दर्द में स्प्रे लगा रही हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन जाने किस ख़बर का इंतज़ार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह से करती हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन होता है, दोपहर आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिलहरी आकर शाम की बता जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात में कुछ बच्चों को सिखाती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक बार आँगन में जाती हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ख़बर तो कुछ नहीं अगले दिन की होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर आँखें मूँदकर अगले दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब दोहराती हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में कुछ ख़ास नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे ही मन को बहलाती हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन वापस से कहता है मुझसे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने को आसमान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तुम…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस सिमटती जा रही हो।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree