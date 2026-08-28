कारवां ज़िन्दगी का....

कारवां ज़िन्दगी का यूं ही गुजरता रहा,

राह में कांटे भी मिले कोई शिकवा न था,

मंजिल मिल गई मुझे अब किसी का फ़साना न रहा ।

- अविनाश रंजन -

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एक घंटा पहले