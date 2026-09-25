क्यों! आयेगा?

इन अँधेरों के नगर में भी उजाला आयेगा ।

टूटते ख्वाबों के हिस्से में बसेरा आयेगा ।



आज काँटों से भरी है राह की सारी ज़मीं,

कल इन्हीं राहों पे कोई फूल महका आयेगा ।



दरमियां जो धूप के हैं खड़े लेकर थकन ,

उनके माथे पर भी इक दिन ठंडा साया आएगा ।



जिन लबों पर आज चुप्पी की हुक़ूमत है अभी ,

वक़्त बदलेगा तो उनका भी तराना आएगा ।



जो गिरे हैं उनका गिरना आख़िरी मंज़िल नहीं ,

धूल झाड़ेंगे तो फिर उठने का मौक़ा आयेगा ।



आज मेहनत बेसिला लगती है तो मायूस मत हो ,

कल तेरे हाथों में मेहनत का नतीजा आयेगा ।



रात कितनी भी घनी हो रात ठहरी है कहाँ,

एक दिन सूरज तेरे आंगन में ठहरा आयेगा ।



स्पर्श अपनी कोशिशों को तू इबादत मान ले ,

देर होगी पर तेरे हिस्से उजाला आयेगा ।

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36 मिनट पहले