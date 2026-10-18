आजकल स्कूल स्कूल न हो कर

आजकल स्कूल

स्कूल न हो कर

व्यवसाई हो

गए हैं।

हमारी व्यवस्था

के चेहरे की

झाँई हो

गए हैं।।

-अविनाश ब्यौहार

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एक घंटा पहले