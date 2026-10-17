क्षणिका

वे बिलावजह

डाँटते हैं।

और मौका

पड़ने पर

कन्नी काटते हैं।।

-अविनाश ब्यौहार



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55 मिनट पहले