मैं बहुत डर गया।

मैं बहुत डर गया।

मुझे बहुत

अखर गया।।

उनकी बातें

सुन -सुन के

मेरा पेट

भर गया।।

-अविनाश ब्यौहार

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एक घंटा पहले