राजनैतिक पार्टियों के

राजनैतिक पार्टियों के

चाल-चलन देखकर

मन में ऐसा भाव

जग रहा है।

कि लोकतंत्र अब

लोकतंत्र नहीं

जोकतंत्र लग रहा है।।

-अविनाश ब्यौहार

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एक घंटा पहले