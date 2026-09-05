अपना -अपना राग है।।

आज की नेतागिरी

राजनीति के चरित्र पर

बदनुमा दाग है।

अपनी -अपनी डफ़ली

अपना -अपना राग है।।

-अविनाश ब्यौहार



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एक घंटा पहले