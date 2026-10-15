मुंडे नूं चैन मिले

मुंडे नूं चैन मिले,

ओए तेरे नाल अखियां मिला के।

ओए मुंडे नूं चैन मिले,

तेरे नाल अखियां मिला के।



अंतरा 1

पहली बार जो देखा तेनू, ओए...

पहली बार जो देखा तेनू दिल्ली एयरपोर्ट पे,

अरे देख के तैनूं हो गए घायल तेरे चाहने वाले फैन भी।

अरे मैं भी तैनूं चाहा इतना कि तेरे विच बसता मेरा चैन भी।

क्योंकि ओए मुंडे नूं चैन मिले,

तेरे नाल ही अखियां मिला के।



रैप भाग 1

दिल्ली एयरपोर्ट की सड़क किनारे ऐसे ना बेबी, तू खड़ी हो,

तेरे चाहने वालों की भीड़ बड़ी हो।

अरे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का हुआ बुरा हाल,

क्योंकि जहाँ तू खड़ी हो, वहाँ तेरे आशिकों की भीड़ बड़ी हो।

अरे रुक रुक रुक बेबी अपना पर्स संभाल,

मेरा हुआ बुरा हाल।

तुझे देख के लगे तू एक परी।

रुक रुक रुक...

क्योंकि मुंडे नूं चैन मिले,

ओए तेरे नाल अखियां मिला के।

ओए मुंडे नूं चैन मिले,

तेरे नाल अखियां मिला के।



रैप भाग 2

तेरी काली-काली अखियों में चैन मेरा,

अरे तेरा ही दीवाना हुआ मैं फैन तेरा है।

मुद्दे की, कहीं चल अब बात करें,

क्यों ना अपने प्यार की अब शुरुआत करें।

जब से देखा है तुझे मेरे चैन उड़े,

अरे दिल करे तेरे नाल पूरी रातियाँ मैं करूं बतियाँ।

तू समझ बेबी, हम फैन तेरे, हम फैन तेरे!

रुक रुक रुक...

मुंडे नूं चैन मिले,

ओए तेरे नाल अखियां मिला के।

ओए मुंडे नूं चैन मिले,

तेरे नाल अखियां मिला के।

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36 मिनट पहले