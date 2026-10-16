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मेरे राम के प्यारे हनुमान

Ashish Kumar

Ashish Kumar

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                            मेरे राम के प्यारे हनुमान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुखड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना प्रभु, आ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरा 1
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना प्रभु, दीप जलाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जला के दीपावली मनाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी दिन श्रीराम अवध को आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संग-संग सीता माँ, लखन भी आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम लेके आना उन सबको साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुखड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना प्रभु, आ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरा 2
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना द्वारे, फूल बिछाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल बिछाऊँ, प्रभु श्रीराम गुण गाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनने को, हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुखड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना प्रभु, आ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरा 3
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना प्रभु, तिलक लगाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिलक लगाके प्रभु, आरती उतारूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना प्रभु, तिलक लगाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिलक लगाके प्रभु, आरती उतारूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुखड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना प्रभु, आ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरा 4
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आया दीपावली का शुभ त्योहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुखड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना प्रभु, आ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरा 5
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना प्रभु, वंदना करूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वंदना करूँ, प्रभु वंदना करूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना प्रभु, वंदना करूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वंदना करूँ, प्रभु वंदना करूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संग-संग लिए सियाराम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुखड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना प्रभु, आ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरा 6
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना, तोहे राम कथा सुनाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तोरे साथ मिलकर राम-राम धुन गाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुखड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना प्रभु, आ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरा 7
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना प्रभु, राम जी को भोग लगाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना प्रभु, राम जी को भोग लगाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोग लगाते प्रभु, राम जी के हो जाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुखड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना प्रभु, आ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरा 8
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना प्रभु, आ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकर के दरस दिखा जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना प्रभु, आ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकर के दरस दिखा जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुखड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना प्रभु, आ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरा 9
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना, तोहे तुलसी माला पहनाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना, तोहे तुलसी माला पहनाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलसी माला पहनाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तोहे गुड़-चना खिलाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुखड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना प्रभु, आ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरा 10
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिया राम जी को लेके साथ-साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुखड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना प्रभु, आ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरा 11
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभु करने हमारा कल्याण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम मुखड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाना प्रभु, आ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सियावर रामचंद्र महाराज की जय!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमान जी महाराज की जय!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आशीष आत्मिक
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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