मेरे राम के प्यारे हनुमान

मेरे राम के प्यारे हनुमान



मुखड़ा



ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।

आ जाना प्रभु, आ जाना,

ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।



अंतरा 1



आ जाना प्रभु, दीप जलाऊँ,

दीप जला के दीपावली मनाऊँ।



इसी दिन श्रीराम अवध को आए,

संग-संग सीता माँ, लखन भी आए।

तुम लेके आना उन सबको साथ,

हमारे घर आ जाना।



मुखड़ा



ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।

आ जाना प्रभु, आ जाना,

ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।



अंतरा 2



आ जाना द्वारे, फूल बिछाऊँ,

फूल बिछाऊँ, प्रभु श्रीराम गुण गाऊँ।

सुनने को, हनुमान,

हमारे घर आ जाना।



मुखड़ा



ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।

आ जाना प्रभु, आ जाना,

ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।



अंतरा 3



आ जाना प्रभु, तिलक लगाऊँ,

तिलक लगाके प्रभु, आरती उतारूँ।

आ जाना प्रभु, तिलक लगाऊँ,

तिलक लगाके प्रभु, आरती उतारूँ।



मुखड़ा



ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।

आ जाना प्रभु, आ जाना,

ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।



अंतरा 4



आया दीपावली का शुभ त्योहार,

हमारे घर आ जाना।



मुखड़ा



ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।

आ जाना प्रभु, आ जाना,

ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।



अंतरा 5



आ जाना प्रभु, वंदना करूँ,

वंदना करूँ, प्रभु वंदना करूँ।

आ जाना प्रभु, वंदना करूँ,

वंदना करूँ, प्रभु वंदना करूँ।



संग-संग लिए सियाराम,

हमारे घर आ जाना।



मुखड़ा



ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।

आ जाना प्रभु, आ जाना,

ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।



अंतरा 6



आ जाना, तोहे राम कथा सुनाऊँ,

तोरे साथ मिलकर राम-राम धुन गाऊँ।



मुखड़ा



ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।

आ जाना प्रभु, आ जाना,

ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।



अंतरा 7



आ जाना प्रभु, राम जी को भोग लगाएँ,

आ जाना प्रभु, राम जी को भोग लगाएँ,

भोग लगाते प्रभु, राम जी के हो जाएँ।



मुखड़ा



ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।

आ जाना प्रभु, आ जाना,

ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।



अंतरा 8



आ जाना प्रभु, आ जाना,

आकर के दरस दिखा जाना।

आ जाना प्रभु, आ जाना,

आकर के दरस दिखा जाना।



मुखड़ा



ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।

आ जाना प्रभु, आ जाना,

ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।



अंतरा 9



आ जाना, तोहे तुलसी माला पहनाऊँ,

आ जाना, तोहे तुलसी माला पहनाऊँ।

तुलसी माला पहनाकर,

तोहे गुड़-चना खिलाऊँ।



मुखड़ा



ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।

आ जाना प्रभु, आ जाना,

ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।



अंतरा 10



सिया राम जी को लेके साथ-साथ,

हमारे घर आ जाना।



मुखड़ा



ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।

आ जाना प्रभु, आ जाना,

ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।



अंतरा 11



प्रभु करने हमारा कल्याण,

हमारे घर आ जाना।



अंतिम मुखड़ा



ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।

आ जाना प्रभु, आ जाना,

ओ मेरे राम के प्यारे हनुमान,

हमारे घर आ जाना।



सियावर रामचंद्र महाराज की जय!

हनुमान जी महाराज की जय!

-आशीष आत्मिक

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38 मिनट पहले