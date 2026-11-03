दिया-दिया रे वोटवा जीत भइया का(गीत)-आशीष आत्मिक

दिया-दिया अरे वोटवा अजीत भइया का,

दिया-दिया रे वोटवा अजीत भइया का।



अजीत भइया का हो, अजीत भइया का,

दिया-दिया रे वोटवा अजीत भइया का,

दिया-दिया रे वोटवा अजीत भइया का।



दुई हजार इक्कीस मा भइया जीतेन BDC के चुनाववा,

मधौली खुर्द से जीतेन भइया बनेन नेता युवा।



काम करायेन भइया सबके, चाहे बुजुर्ग, महिला हो या युवा,

रात न देखेन, दिन न देखेन, रहैं ये सबके सुख-दुख मा पूरा।



यही लिए हम कहा ला सबसे,

का कहत हयँ, कुछ बोलबा?



दिया-दियअरे वोटवा अजीत भइया का,

दिया-दिया रे वोटवा अजीत भइया का।



अजीत भइया का हो, अजीत भइया का,

दिया-दिया रे वोटवा अजीत भइया का,

दिया-दिया रे वोटवा अजीत भइया का।



देबा वोटवा भइया जीतिंहैं 2026 के प्रधानिया,

प्रधानिया जीत के भइया सबके डिमांड करिहैं पूरा।



बुजुर्गन खातिर पेंशनिया बनवइहैं,

और युवा युवन का स्कॉलरशिप दिलवइहैं पूरा।



सड़क से लेके स्कूल, लाइब्रेरी के निर्माण करिहैं पूरा,

यही लिए हम कही कि आप सबसे,

भइया का कहत हया, कुछ बोलबा?



दिया-दिया अरे वोटवा अजीत भइया का,

दिया-दिया रे वोटवा अजीत भइया का।



अजीत भइया का हो, अजीत भइया का,

दिया-दिया रे वोटवा अजीत भइया का,

दिया-दिया रे वोटवा अजीत भइया का।

– आशीष आत्मिक

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एक घंटा पहले