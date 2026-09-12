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युद्ध तीर कमान से

अशोक दर्द

अशोक दर्द

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                            युद्ध....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीर कमान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिसाईलों तक के सफर तक बेशक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदमी ने कई मील पत्थर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लांघ लिए है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परंतु अपने वर्चस्व की स्थापना की चाहत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदिमानव से लेकर अब तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदमी के भीतर वैसी ही जिंदा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता और दानवता का अंतर्द्वंद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और युद्ध की प्रवृत्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी आदमी के लहू में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौड़ती हुई आदमी के ज़हन तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आती जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यद्यपि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध की विध्वंसक विभीषिका में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानचित्र की रेखाएं ही नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग तक बदल जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास के पन्नों पर लहू के छींटे रह जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस सब के बावजूद भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध होते रहे हैं होते रहेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह युद्ध -परंपरा युगों युगों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी तरह चलती आ रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस तरफ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत में वह पक्ष विजयी हो जाता है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच यह भी है कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौरव हमेशा हार ही जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेशक कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता के विरुद्ध खड़े होने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी नहीं जीतते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास इस बात का साक्षी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध के बाद राजा विजय का सुख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोगते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और प्रजा का हासिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता है सिर्फ युद्ध की विभीषिका के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों व सपनों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खो देने की अकथनीय अकल्पनीय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतहीन पीड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेशक युद्ध के बाद पीछे रह जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध के बारूदी अवशेष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरआम आदमी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहू सनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिसकियों और चित्कारों के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़खड़ाती बिखरती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी की नाज़ुक सांसें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अशोक दर्द
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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52 मिनट पहले

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