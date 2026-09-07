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सपने जिंदा रहें

अशोक दर्द

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                            सपने जिंदा रहें....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम के बाग - तड़ाग सब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुगंध और निर्मलता से सदा भरे रहें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा की सारी घासनियां सारे पर्वत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बतों से हरे - भरे रहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिजाओं में बारूद की गंध से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता के परिंदे कहीं उड़ न जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दायित्व -बोध रहे सबको कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशहाल बस्तियां कहीं उजड़ न जाएं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने स्वार्थ के लिए दुनिया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलगाव की दीवारें चिनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता को जाति- धर्म के पिंजरों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बंद न कर पाए ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी सब चिंताओं में - कविताओं में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले पर्यावरण हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस खूबसूरत धरती को और खूबसूरत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनाने का प्रण हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व के तरकश में हमेशा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकृतियों से लड़ने के वाण हों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया की सारी प्रार्थनाओं में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व - कल्याण हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर किताब से विध्वंस शब्द हटाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्माण लिखा हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया के तमाम मील पत्थरों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व- बंधुत्व का गान लिखा हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतनी सी चाहत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता के खिलाफ कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोल न पाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व बंधुत्व और सौहार्द के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झरनों में नफ़रत और वैमनस्य कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घोल न पाए .....।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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