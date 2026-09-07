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ये परिस्थिकी तंत्र बड़ा

Arvind Kumar Shivhare

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                            राज छिपे कितने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी गहराई में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई नहीं उतरना चाहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खारे पानी की खाई में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकले हो तेरह तेरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नग जिसके मंथन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज छुपे होंगे कितने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस अथाह के मन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये परिस्थिकी तंत्र बड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संपति का परकोट खड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके सर्प मकर विकराल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस छन बने काल का काल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसने नमक चुराकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया को मधुर बनाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुटकी भर नमक को पाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यंजन इतना इतराया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरिताये सारी इसकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे घातक या अच्छी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंदा सूरज भी इसके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन पंख पालतू पक्षी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महिमा है इसकी भारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये श्रीहरि का ससुराल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी खुशामद डुबो डुबो के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करते लालो के लाल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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