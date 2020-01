जब उन्नीस से बीस लगे

{"_id":"5e0af92b8ebc3e880710402b","slug":"arvind-kumar-shivhare-go-19-come-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u092c \u0909\u0928\u094d\u0928\u0940\u0938 \u0938\u0947 \u092c\u0940\u0938 \u0932\u0917\u0947","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Jab unis se bis lgeKuchh pat jhde kuchh pat lgeKitne anubhavi ye chehreGarmi lade ghar chamkadeShit mitade phool khiladePrati pad unnati itr atameAayi patjhad kuchh pat jhreNam gye so gireesh gyeJarjar ho gye jeth me laneSushma bhi gyi jab arun gyeParikar na rhe sheshn na rheKhayyam niyam na lagoo rheKudrat ki pasand nialte gyeAate hi basant kuchh pat ugeModi shah do beer utheBharat birat rath hak rheHima swarn padko ki malikaAbhijit bjate arth ka dankaKamyabi ke kadam shiwangiBeti ki buddhimani mintiSansad pari nusrat mimiPratap srangi samras mantriRanoo gakr star bniSansad kam umr me chandraniKuchh beer suput kuchh beer jgeKuchh pat jhre kuchh pat uge.Jab unis se bis lge....arvind- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए