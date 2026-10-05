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नारी श्मशान क्यों नहीं जाती?

Arundhati Bhatt

Arundhati Bhatt

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                            कहते हैं औरत श्मशान नहीं जाती है...!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद वे किसी अपने का मरना नहीं देख पाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जलाया जाता है जीव को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी खाल मोम-सी पिघलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जल-जलकर, तपकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी अस्थियाँ राख में बदलती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब प्रायः ऐसे दृश्यों को देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारियों की आत्मा काँप-सी जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसीलिए…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसलिए नारी श्मशान नहीं जाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जब नकारने को किसी को उतरती नारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब वह हृदय के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों को भी पत्थर कर जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मैं कैसे मान लूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे मान लूँ कि नारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी वजह से श्मशान नहीं जाती?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन यह बात तो सदियों से हमारे धर्मग्रंथों में लिखी जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने नहीं पढ़ी ऐसी कोई किताब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई दर्शन पुराण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें नारी को कमजोर कहे जाने वाली बातें लिखी जाती हों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शायद...औरतें जन्म-मृत्यु के चक्र को नहीं समझ पातीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी वे श्मशान नहीं जातीं हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी ब्रह्म को जन्म देने वाली जननी भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी काल को पदतले दबाने वाली हननी भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी मोक्ष भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी बंधन भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी उमंग भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी क्रंदन भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी समस्य समान-विलोम का बोध है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मैं कैसे मान लूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे मान लूँ कि नारी जन्म-मृत्यु के चक्र से अबोध है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बताती हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब नारी की किसी से ममता जुड़ जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वह किसी अपने का रोदन नहीं देख पाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब वह निर्भीकता से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यमराज की बाट रोककर खड़ी हो जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बुझी हुई चिता में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसों की आहट खोजने लगती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं ये निर्भीकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं ये निर्भीकता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सकल मानवता को अमर न बना दे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए वे श्मशान जाने से रोकी जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए वे श्मशान जाने से रोकी जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए नारी श्मशान नहीं जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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