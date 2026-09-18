अपना बच्चा

हर किसी को अपना बच्चा प्यारा होता है।

इसलिए आप उस पर उंगली मत उठाइए।

अगर आपको उसका स्वभाव और

आदत अच्छी नहीं लगती है।

तो आपसे दूरी बना लीजिए।

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30 मिनट पहले