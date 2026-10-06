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यादों के सफ़र में

Arun Kumar

Arun Kumar

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                            यादों के सफ़र में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आइए, हमराह बन चलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरानी यादों के सफ़र में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन भरे छोटे से दिल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पूरा शहर बसता था |
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जीते थे जीवन बेफिक्री में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर एक दिन नया त्यौहार सा लगता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब माँ के आंचल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलती थी सुकून की छांव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की मीठी लोरी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समा जाता था स्वप्न-संसार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे संसार का सुख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिमट आता था उसी पल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के आंचल में छुपकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन सुहावना सा लगता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम पिता का भी कम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा सिरहाने सा सुखद एहसास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजबूत बदन सधे कंधे सख्त से हाथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पकड़कर सदा उंगली बना रहा साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हंसाती, कभी पलकों को भिगो जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादें धुंधली दिल के पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी सी प्रेम-मयी डांट फटकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनमोल नरम बिछौना सा लगता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिमझिम रिमझिम फुहारों में जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनती बिगड़ती थी कागज की कश्तियां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोस्तों से मिलता था प्रेम-खुराक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मिलता था ढिशुम- ढिशुम वाला प्यार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 तसव्वुर में ना पैसों की चाहत थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ना ही मुस्तकबिल की फ़िक्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चोट की दवा दोस्तों का साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन सबसे बड़ा याराना सा लगता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैर थके ना, अनजाने से रास्ते पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलना था मुझको आगे बढ़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप खिले या रैन अंधेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द-ए-दिल समझाया शब्द चुन-चुन कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में आशा, मन की अभिलाषा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर लफ्ज़ में अपनी रूह को उतारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ सके ना हाल-ए-दिल इशारों में “अरुण”, सब भूल जाना ही तब गँवारा लगता था |
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जीते थे जीवन बेफिक्री में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर एक दिन नया त्यौहार सा लगता था।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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