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समझ से परे है एक ऐसी दुनिया

Arun Kumar

Arun Kumar

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                            समझ से परे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ से परे है एक ऐसी दुनिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनाई देती हैं जहां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरुण करुण रुदन में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हास परिहास की बात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ से परे है एक ऐसी दुनिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म से मरण तक की यात्रा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आते हैं कई पड़ाव जहां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रति-पर्व सह उन्माद मनाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनाते हैं अलिखित इतिहास नया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलह कलरव ,वाद-विवाद में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनाई देती है गीत -गायन आवाज़ की बात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हास परिहास की बात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ से परे है एक ऐसी दुनिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय-प्रवाह के मध्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माध्यम बने अनेक बंधन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मद मदमस्त मंद जीवन-धारा के अनुरुप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलग अंदाज अलग प्रेम संचरण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुचिकर प्रमेय में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनाई देती है जीत हार की बात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ से परे है एक ऐसी दुनिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरुण करुण रुदन में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हास परिहास की बात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ से परे है एक ऐसी दुनिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मैं जीवन से जुड़े अधिनियम और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें बने नियमों के तहत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अन्तर्मन का आँकलन करता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूल्यांकन करता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अस्तित्व के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर समीक्षा के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपील दायर करने का मिलता नहीं है मौका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनाई देती है यहाँ भी विकार स्वीकार में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत हार की बात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ से परे है एक ऐसी दुनिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उलझ जाता हूँ किसी जीवन नियम के तहत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नई ऊर्जा-संचार की तलाश में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रह रहकर सामने उत्पन्न होता एक दृष्टि-भ्रम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल-पल में बदलती मृग- तृष्णा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिपल प्रतिफल एक नई मरीचिका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफल सकल सा सही आँकलन पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्ष का सही आधार लिए बिना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंख लिये लेता हूं एक ऊंची उड़ान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनाई देती है यहाँ भी विराग अनुराग में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन जीत या हार की बात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ से परे है एक ऐसी दुनिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनाई देती हैं जहां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरुण करुण रुदन में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हास परिहास की बात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ से परे है एक ऐसी दुनिया
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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43 मिनट पहले

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