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मन है निपट उदास

Arjun Prabhat

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                            शोषण की चक्की चली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिसा आत्म विश्वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्ता के इस खेल से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन है निपट उदास ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूट डाल शासन करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करे सदा षडयंत्र ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता को निर्बल करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मूल है मंत्र ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शेर मेमनों के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गढ़ता रोज विधान ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शासन तो बस रह गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोषण का सामान ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सतत बीतते ही गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिवस महीने साल ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके घर भरते गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग हुए कंगाल ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन मन सब जर्जर हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग हुए बीमार ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इधर कोढ़ में खाज है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंहगाई की मार ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चमचे चांदी काटते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करते जय जयकार ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन दिन खोते जा रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अपने अधिकार ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुंह पर ताले लग गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्ता का आतंक ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्जुन वे राजा हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हुए हम रंक।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अर्जुन प्रभात
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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