मन है निपट उदास

शोषण की चक्की चली,

पिसा आत्म विश्वास।

सत्ता के इस खेल से

मन है निपट उदास ।।



फूट डाल शासन करे

करे सदा षडयंत्र ।

जनता को निर्बल करे

यही मूल है मंत्र ।।



शेर मेमनों के लिए

गढ़ता रोज विधान ।

शासन तो बस रह गया

शोषण का सामान ।।



सतत बीतते ही गए

दिवस महीने साल ।

उनके घर भरते गए

लोग हुए कंगाल ।।



तन मन सब जर्जर हुए

लोग हुए बीमार ।

इधर कोढ़ में खाज है

मंहगाई की मार ।।



चमचे चांदी काटते

करते जय जयकार ।

दिन दिन खोते जा रहे

हम अपने अधिकार ।।



मुंह पर ताले लग गए

सत्ता का आतंक ।

अर्जुन वे राजा हुए

और हुए हम रंक।।

-अर्जुन प्रभात

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago