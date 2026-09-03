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भटक गए हैं लोग सुपथ पर लाना तुम।।

Arjun Prabhat

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                            कृष्ण जन्माष्टमी पर -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार फिर से भारत में आना तुम !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्जुन प्रभात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार फिर से भारत में आना तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटक गए हैं लोग, सुपथ पर लाना तुम ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जरासंध कंसों का बढ़ता जोर यहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी कुपथ पर, सबके मन में चोर यहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्योधन दु:शासन गौरवशाली हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विदुर युधिष्ठिर के घर बिल्कुल खाली हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनाचार को जड़ से पुनः मिटाना तुम ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटक गए हैं लोग सुपथ पर लाना तुम।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज गरीबी भूखमरी का आलम है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदम कदम पर पसर गया अब मातम है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोकुल में अब गाय न चरती मिलती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृंदावन में कली न मन की खिलती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकर फिर खुशियों के फूल खिलाना तुम ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटक गए हैं लोग सुपथ पर लाना तुम।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौराहे पर चीर हरण नित होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्मराज नित शीश झुका कर रोता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किंकर्तव्य विमूढ़ आज अर्जुन का मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज महाभारत का कैसा भीषण रण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुनः पार्थ को गीता ज्ञान सिखाना तुम ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटक गए हैं लोग सुपथ पर लाना तुम।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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