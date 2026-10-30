टूटे है इश्क में तो क्या मुस्कुराना छोड़ दूँ

टूटे है इश्क में तो क्या मुस्कुराना छोड़ दूँ l

इश्क में क्या फिर से दिल लगाना छोड़ दूँ ll

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1 hour ago