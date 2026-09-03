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हाँ, मैं लड़का हूँ…

Anurag vishwkarma (aiyaar)

Anurag vishwkarma (aiyaar)

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                            हाँ, मैं लड़का हूँ…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, मैं लड़का हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परेशानियों में अक्सर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेला रहना पसंद करता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप अपने दर्द को छुपाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हालात से गुजरता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर मुस्कान रखता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताकि कोई सवाल न करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में तूफ़ान लिए चलता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताकि कोई मेरा हाल न पढ़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे तो रिश्ते हैं मेरे भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दुनिया में हजारों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर सच ये है कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किसी मतलब के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा हाल पूछने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कम हैं यारों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सबके दुःख में खड़ा रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी ख़ुशियों में मुस्कुराया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने मेरे दिल में झाँककर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये नहीं पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तूने अपना दर्द कहाँ छुपाया?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे भी कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन करता है कोई अपना हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बिना वजह पास बैठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना पूछे समझ जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि आज दिल थोड़ा उदास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर मैं फिर चुप हो जाता हूँ…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मैं लड़का हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे रोना नहीं सिखाया गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस जिम्मेदारियाँ उठाना सिखाया गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए जब पूछो मेरा हाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सिर्फ़ इतना मत पूछना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सब ठीक है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा ठहरकर पूछना…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सच बता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में क्या चल रहा है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हो सकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे “मैं ठीक हूँ” के पीछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ऐसी कहानी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे सुनने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे सिर्फ़ एक अपने की ज़रूरत हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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