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धर्म के नाम पर ज़मीर की हत्या!

anuradha sahani

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                            धर्म के नाम पर हथियार उठाते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मासूमों का खून खुद बहाते हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी बुज़दिली को धर्म की आड़ में छुपाते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकर अल्लाह और ईश्वर का नाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शर्म न आती तुमको, सरेआम कत्ल-ए-आम कर जाते हो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भविष्य जब पढ़ेगा इतिहास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे इस कलंकित कुकृत्य को कभी न करेगा माफ़।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थे कितने नासमझ तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो धर्म के नाम पर बँटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बँटे तो बँटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद कटे और दूसरों को काटे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूह न जगी, आग न लागी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानों को मारकर भी इंसानियत न जागी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत-पाक के चक्कर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्ता और लालच के वश में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दू-मुसलमान किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात जब न बनी तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म के नाम पर हिंसा को बढ़ावा दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचती हूँ जब उस निर्मम रात को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अपनों ने ही अपनों को मारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिहर उठती हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मंज़र कितना घिनौना और कलंकित था!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मुझे समझा दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुदा क्यों चाहेगा कि इंसान ही इंसान को सज़ा दे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत बह चुका खून धरा पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो यह संहार थमे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जात-पात और मज़हब से उठकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिल में बस प्यार रमे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव की भाषा मानवता हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म उसका बस इंसानियत की रक्षा हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनुराधा कामेंद्र साहनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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