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खुद की कहानी।

Anupama Arya

Anupama Arya

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            वह घर से निकली तो गली के नुक्कड़ तक जाते-जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कितने लोगों की कहानी में शामिल हो गई…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“अरे, अपना ध्यान रखा करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कोई परेशानी है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाना ठीक से नहीं खातीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या बीमार चल रही हो?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“रात को मोबाइल कम चलाया करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों के नीचे काली लकीरें हो गई हैं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“इतना क्यों मुस्कुरा रही हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बात है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हमसे छुपा रही हो?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“अरे, तुम तो वही हो ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मकान नंबर ग्यारह में रहती हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आगे जीवन के बारे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सोचा है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हर सवाल पर मुस्कुरा देती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन होकर वहाँ से निकल जाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे घर पर चाय उसका इंतज़ार कर रही हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वह उस चाय का यह छोटा-सा वक़्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के साथ बाँटना नहीं चाहती हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका घर भी काफ़ी खुला था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिल्कुल उसके विचारों की तरह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ा दरवाज़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ा आँगन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसके ऊपर खुला आसमान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन के एक कोने में बड़ा-सा झूला था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ बैठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अपने जीवन के सपने देखा करती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस घर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दस साल पुराने कपड़ों पर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई सवाल नहीं होता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवारों की मरम्मत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन होने पर होती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और न हो तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवारों को भी रहने दिया जाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किचन से वही पुराना टी-सेट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार-बार निकलता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही रंग की चादर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई रंग-रूप में खरीदी जाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेज़ पर रखी एक किताब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बे-वक़्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी भी खुल जाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी किताब के बीचों-बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मुरझाया हुआ फूल रखा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जाने कितने बरसों बाद भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं साँस ले रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी एक डायरी भी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके पन्नों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने अपने जीवन की कविताएँ लिखी थीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ऐसे शब्द,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें पढ़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हर बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी और मज़बूत हो जाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जब भी वह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गली में निकलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी पसंद की पायल पहनकर निकलती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर वही सवाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके रास्ते में आकर खड़े हो जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अब वह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर लौटने की जल्दी नहीं करती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछे गए सवालों के जवाब में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अब भी कुछ नहीं कहती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उसके माथे की बिंदिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कानों में झूलते झुमके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पायल की छनक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी ओर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कुछ कह जाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उसके हाथ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी अपनी घड़ी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो किसी और का समय नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका समय बताती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“अरे, कभी चाय पर आओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठकर बात करते हैं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम्हारा नाम रूपा है ना?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“एक फोटो हो जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे साथ…”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“अगला क्या लिख रही हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें भी सुनाओ।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वह गली से निकलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुली सड़क पर थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनजाने चेहरों के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उसका नाम स्पष्ट था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उसका मकान नंबर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा बदल गया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यह लड़ाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी सवाल-जवाब की नहीं थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मकान नंबर बदलने की भी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही कहानी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ाने की थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी शर्तों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने समय पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने नाम के साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह फिर उसी रास्ते से गुज़री,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ कभी लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके बारे में बातें किया करते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बार भी किसी ने पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“कहाँ जा रही हो?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह रुकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कुराई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपनी पायल की आवाज़ के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अब उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे बस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी कहानी लिखनी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इस बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस कहानी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह किसी की चर्चा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद अपनी कहानी की नायिका थी।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
27 मिनट पहले

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