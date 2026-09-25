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आज पहले से ही ।

Anupama Arya

Anupama Arya

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            आज पहले से ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाज़ा खुला हुआ था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामानों की अदला-बदली चल रही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल्की-हल्की धूप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाज़े से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफ़ेद फ़र्श पर पड़ रही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही दरवाज़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हल्के भूरे रंग का था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी दरवाज़े के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बड़ा-सा काला-सुनहरा गेट था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बाहर की तरफ़ खुलता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़क किनारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो एक घर था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई बरस बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस गेट में आहट हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस घर का एक सामान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर धकेला गया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब अपने आप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या जानबूझकर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहना मुश्किल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर गाड़ियों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत शोरगुल था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा एक-आध को तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह निगल जाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामान बचते-बचाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जगह बना रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहली बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई रंगों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक साथ सामना हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह रंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अभी तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ भूरे, पीले और काले थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब दाएँ-बाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊपर-नीचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब जगह से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवाज़ आ रही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सामान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना और सामान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल गया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वह जा कहाँ रहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या उसे कहीं का पता था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या वह पैदल जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या किसी सवारी का इंतज़ार करेगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उसकी तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह भटके होंगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब आकाश भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे छाया दे रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़क उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी बातों में उलझा रहा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“पहली बार है तुम्हारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या पहले भी आए हो?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब पेड़ों की लंबाई देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे अपने छोटे होने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता चला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वो कहाँ चला?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी यह सवाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह के मन में था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह उसका नया साथी था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सफ़र में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो लोग थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी-बड़ी इमारतें देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका माथा ठनका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे वह किसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूलभुलैया में आ गया हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना पते के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब उसने यहाँ-वहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़र दौड़ाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब अपनी राह पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निशान छोड़ रहे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटे-बड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आड़े-टेढ़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीबो-ग़रीब—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनका कोई आकार नहीं था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो थोड़ी देर वहीं रुका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ समझने को हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब यह उलझन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ती जा रही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़क, राह—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अब धुँधली हो रही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी उसने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने तन से वस्त्र निकाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आसपास को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साफ़ करना शुरू किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उसके इस कार्य को देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसपास के लोग भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे जुड़ने लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वस्त्र के साथ-साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी और झाड़ू भी था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और रास्ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले से साफ़ था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी उधर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक गाड़ी आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कुछ दूर तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटके हुए को लेकर जा रही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सब उसमें बैठ गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या उस गाड़ी वाले को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उन्हें कहाँ जाना है?
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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35 मिनट पहले

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