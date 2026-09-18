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आज फिर वही कमरा ।

Anupama Arya

Anupama Arya

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            आज फिर से कुछ सामान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्त-व्यस्त है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमरे में सब वैसा ही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज कई महीनों बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामान को छेड़ा जा रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारी-भरकम सामान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिलाना इतना आसान नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज पीली चादर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीली चादर से बदला गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्दों को भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा व्यवस्थित तरीके से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजाया गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज कोई त्योहार तो नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर यह तैयारी क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सन् सत्तासी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तस्वीरें लगी हैं इस दीवार पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके रंग भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब फीके पड़ गए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकालने का मन तो नहीं कर रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर थोड़ा बदलाव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ज़रूरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पुरानी तस्वीरें भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुख-दर्शन के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज कई बरसों बाद निकली हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे! देखो तो ज़रा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज किचन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नया बन रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किताबों को भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी धूल से हिला-हिलाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगाया जा रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ जगह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुराने ज़ख्मों के निशान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफ़ेदी की परतों में से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर निकल रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी डॉक्टर की ज़रूरत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामान को खिसकाने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की परतों की मैल भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकल रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उसको भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साफ़ कपड़े से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहलाया-धुलाया जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़र्श पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही लाल कालीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिछी हुई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने का दरवाज़ा खोलते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल्की-हल्की धूप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने नन्हे-नन्हे कदमों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़र्श पर बिखर रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से वही सवाल आया है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज कोई त्योहार तो नहीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ चिल्लाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिताजी शांत हो जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसका मतलब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कल्पना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हक़ीक़त है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज इस कमरे को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा पहचानना मुश्किल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी दरवाज़े पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आवाज़ होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कोई बुला रहा हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाज़े पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नन्ही बच्ची खड़ी होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके लिए इतनी तैयारी हो रही थी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह भी नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो बस खेलने के लिए आती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चली जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज एक रहस्य-सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बना हुआ है घर में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो अड़ोसी-पड़ोसी भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी उत्सुकता से पूछते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा कुछ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हमें नहीं पता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सवाल का जवाब देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना ज़रूरी भी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मेज़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नए बर्तन रखे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनकी चिंता होती थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं टूट न जाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नए फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इत्र से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमरे को महका दिया गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़र्श पर अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना ही अक्स
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखने लगा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी तैयारी के बाद भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तक पता नहीं चला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर कौन आ रहा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सुबह का सूरज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल्का-हल्का ढलने लगा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर तेज़ हवाएँ चल रही हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे मौसम कुछ ख़राब हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हल्का-सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मद्धम गाना भी बजने लगा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तरफ़ गैस पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय चढ़ाई जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरी तरफ़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पकौड़े तले जा रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय क़रीब आ रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ट्रे में सब सामान सजाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टेबल पर रख दिया जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब सबको आवाज़ लगाई जाती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो है ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम चार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत पुरानी-पुरानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुफ़्तगू में लगे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब पर्दा भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठीक से बंद कर दिया जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टेबल के बगल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नोट रखा हुआ था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“Welcome to Sweet Home.”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ोसी अब भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंतज़ार कर रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यह शाम तो ढल गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब अपने-अपने घरों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चले जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगले दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सवाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं रुक जाते हैं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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