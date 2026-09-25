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वो शाम की चाय का इंतज़ार कर रहे हैं।

Anupama Arya

Anupama Arya

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            आज दीवारों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलग-अलग आकृतियाँ दिख रही थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद वे कुछ कहना चाह रही हों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुर्सियों के कवर में से भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिलाई निकल गई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ किताबें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़मीन पर बिखरी हुई थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके अक्षर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़े मिट गए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़कियों के पास से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झाँकते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ जालीदार निशान थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी घर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बदलने की बात आती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी हमेशा कहतीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“हम भी तो बूढ़े हो गए हैं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें भी सामानों की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकाल दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा क्या है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो वह सहेजकर रखना चाहती हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे बचपन के बर्तन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या फिर उनके ज़माने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ चीज़ें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने कपड़ों को तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रफ़ू करवाकर रख लिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न जाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसकी बारी आएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में नए बर्तन भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहमानों के लिए निकलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर के लोगों का क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो चलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलने से याद आया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामानों की तरह चले गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तो बदला है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई चादर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नए पर्दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितनी जगह खाली करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतनी ही भरती जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी बार तो लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे स्टेशन पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेल में रोज़ यात्री बदलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे ही यहाँ भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ हो रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो सामने वाले घर में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुराने वाले लोग आ गए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल ही अपनी पुरानी तस्वीरें देखीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो रिबन वाली चोटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो छोटी-छोटी फ्रॉक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर छह महीने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूट बदलने पड़ते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो घर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितने लोग नहीं दिखते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतनी ऐनकें दिखती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो दवाइयों के खर्चे भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ गए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है दीवारों को भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दवाइयाँ देनी पड़ेंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पौधे हैं बगीचे में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनको दीमक लग गई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माली कह रहा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी मिट्टी बदलनी पड़ेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब घर का पता पूछते समय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों को नंबर से ज़्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके आसपास की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निशानियाँ याद रहती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में लोग इतने बढ़ रहे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि घर का आकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटा पड़ रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो घर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिस्से बाँटने की भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात हो रही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें क्या मिलेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह खुला आँगन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सफ़ेद झूला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसके पास जाएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा लड़-झगड़ने के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें पुरानी किताबें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और साज-सजावट का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा सामान मिला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पहले से ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा फटा हुआ था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उसकी आधी उम्र बीत गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना घिस-घिसकर चलेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी अब भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुराने सामान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न बदलने की बात पर अड़ी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा शांत हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो शाम की चाय का इंतज़ार कर रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो चाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो वो खुद बनाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें किसी और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदलाव पसंद नहीं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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31 मिनट पहले

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