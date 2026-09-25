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और झूले पर बैठी लड़की को भी

Anupama Arya

Anupama Arya

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                            आज चाँद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आधे स्वरूप में था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह खिड़की से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा-सा निकला ही था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि बादलों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे घेर लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं यह सब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने उसी झूले पर बैठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख रही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सफ़ेद झूला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पर बैठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने न जाने कितनी बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद से बातें की थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने उससे पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना दूर क्यों रहते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी पूरा निकल आते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बादलों के पीछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छिप जाते हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तुम भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी से शर्माते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी बात सुनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा मुस्कुराया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर बादलों के पीछे से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा-सा चेहरा निकालकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे देखने लगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें पता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन न कोई ट्रेन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई जहाज़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ही कोई ऐसा रास्ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुम्हारे घर तक जाता हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कुछ नहीं बोला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे देखता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जाने कब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल हटे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चाँद थोड़ा और बाहर आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी सफ़ेद झूले पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठी रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सफ़ेद झूला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सफ़ेद चाँद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक खिड़की थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बहुत सारी बातें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद अब आधे से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा मोटा हो गया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद उसकी माँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छा खाना बना रही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वह उस टेढ़े घर के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने वाली छत पर था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधा खिड़की के उस पार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आधा दरवाज़े के बाहर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफ़ेद-नीला दरवाज़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसी रंग की खिड़की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसपास उसके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दोस्त घूम रहे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ खोलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही मस्ती में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अभी थोड़ी देर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारों की पार्टी में जाने वाला था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी माँ शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके कपड़े ढूँढ रही थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उसे पहनाने हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके घर के नीचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई घर थे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीले, नारंगी और हरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और भी न जाने कितने रंगों के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद अब व्यस्त था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोस्तों की आवाज़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम के उत्सव की तैयारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद के घर के भीतर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशनी जल चुकी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो घर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका पता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत ही कम लोगों को था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब नीचे सड़क पर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बगल वाली लैंप पोस्ट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल गई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सफ़ेद झूला था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इस समय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो खाली था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद उस पर बैठी हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़की को भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस उत्सव का पता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ जद्दोजहद करती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद को कपड़े पहनाने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान के बगल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काला टीका भी लगाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद को भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़र लग जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह समय आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भागने की तैयारी होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम उसी तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढलती रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चाँद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही दुनिया में व्यस्त,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारों की पार्टी में चला जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे छेड़ने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई नहीं था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और झूले पर बैठी लड़की को भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद से बात करने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई जल्दी नहीं थी।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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