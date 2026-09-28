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वर्षा की निस्तब्धता

Anoop Ali

Anoop Ali

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                            पीपल का पेड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मोटे मोटे तने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पर ये गहरी हरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश से नहाई हुई पत्तियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने एक चित्तीदार कबूतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुज़रता हुआ एक आदमी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने अभी अभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सफेद कुत्ते को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को लइया चना डाल गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जानता है कि कुत्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लइया चना नहीं खाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुत्ता सूंघ कर छोड़ देता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो चित्तीदार कबूतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आता है भीगा हुआ लइया चुगने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुत्ता उसकी घात में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जगह से हिलता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल उसकी पूंछ के कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाल—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा से हिल जाते है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक कबूतर उड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पीपल की सबसे मोटी शाख पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जा बैठता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वो कुकुर जिसकी सारी चेष्टाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असफल हो जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो लोग उसी पीपल के पास आग ताप रहे |
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठंड नहीं है उसके बावजूद भी |
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेज़ जा रही 'स्कॉर्पियो'-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का हॉर्न उनका ध्यान आकर्षित करता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी हैडलाइट से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश की बूँद टकराकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चमक कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई टुकड़ों में बिखर जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके बाद एक दीर्घ निस्तब्धता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काग़ज़ पर झीनी झीनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश की बूंदे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक भूरे पन्ने को भिगो देती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल बारिश का स्वर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और नीरव प्रकृति |
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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