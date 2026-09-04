भीतर का कृष्ण जगा दो

भीतर का कृष्ण जगा दो



केवल वो माखनचोर नहीं, वो रणभूमि का नायक था l

रणनीति विचारों का माहिर, हर विपदा हरण सुखदायक था।l



विपदा की छाती पर चढ़कर जो, हरदम मुस्कुराता था ।

अधर्मी चाहे हो लाख बली , वो काल बन मंडराता था ।।



इरादों का गांडीव उठा लो अब , ओर बंद विश्राम करो ।

लहू रगों में गर्म रहे , जब तक ना लक्ष्य निज नाम करो।।



कायर रोते हैं किस्मत पर, तुम सिंह की तरह हुंकार भरो ।

भीतर के सोए कृष्ण को जगा दो, और रण का शंखनाद करो ।।



तन की शक्ति , मन की भक्ति से, हर चक्रव्यूह को तोड़ दो ।

कोई बाधा बन रास्ता रोकें, तो तूफानों का रूख मोड़़ दो।।



ना झुकना है, ना रुकना है, अंगारों पर भी चलना है ।

अन्याय का काल बन , मेघ बन गरजना है ।।



सुदर्शन चक्र सा तेज जगाओ, गर्म लहू के सीने में ।

जब तक लक्ष्य ना हासिल हो, तब तक आग लगी रहे जीने में।।



मेहनत की भट्टी में तपकर, तुम सफलता का आगाज करो ।

उठो देश के वीर युवाओं, फिर धरती पर कृष्ण सा राज करो ।।





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एक घंटा पहले