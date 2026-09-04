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भीतर का कृष्ण जगा दो

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                            भीतर का कृष्ण जगा दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल वो माखनचोर नहीं, वो रणभूमि का नायक था l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रणनीति विचारों का माहिर, हर विपदा हरण सुखदायक था।l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विपदा की छाती पर चढ़कर जो, हरदम मुस्कुराता था ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधर्मी चाहे हो लाख बली , वो काल बन मंडराता था ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इरादों का गांडीव उठा लो अब , ओर बंद विश्राम करो ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहू रगों में गर्म रहे , जब तक ना लक्ष्य निज नाम करो।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कायर रोते हैं किस्मत पर, तुम सिंह की तरह हुंकार भरो ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर के सोए कृष्ण को जगा दो, और रण का शंखनाद करो ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन की शक्ति , मन की भक्ति से, हर चक्रव्यूह को तोड़ दो ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बाधा बन रास्ता रोकें, तो तूफानों का रूख मोड़़ दो।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना झुकना है, ना रुकना है, अंगारों पर भी चलना है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्याय का काल बन , मेघ बन गरजना है ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुदर्शन चक्र सा तेज जगाओ, गर्म लहू के सीने में ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक लक्ष्य ना हासिल हो, तब तक आग लगी रहे जीने में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत की भट्टी में तपकर, तुम सफलता का आगाज करो ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठो देश के वीर युवाओं, फिर धरती पर कृष्ण सा राज करो ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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