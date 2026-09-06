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Anmol Sinha

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                            रात भर लिखता रहा तुम मेरे नहीं हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहर हुई, अपनी तहरीर खुद ही मिटा रहा हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ख़्वाब बिखरे पड़े थे आँखों में कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल रात से अब उनकों फिर सजा रहा हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जानता हूं पलट कर तुम न देखोगे कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी सदायें तुमको दिए जा रहा हूं मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात भर जिनके लिए बरसती रही थीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उनसे फिर निगाहें मिला रहा हूं मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बोलकर गया था कि न लौटेगा कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने क्यों फिर भी उसे बुला रहा हूं मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठ गई थी मुझसे मेरी तक़दीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी ही तरह उसे भी अब मना रहा हूं मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वफ़ाओ के कुछ बुझते दीये अब भी बचे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आहों की तपिश से उन्हें फिर जला रहा हूं मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल रात जिन ज़ख्मों पे रोता रहा था मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज फिर उन्हीं से खुद निभा रहा हूं मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शम्मा-ए-उम्मीद जो तेरे आने पे जली थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने पे तेरे उनको अब बुझा रहा हूं मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक जिन ख़्वाबों के लिए मांगी थी दुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हीं के सच होने से क्यों घबरा रहा हूं मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचा था ये कहेंगे, वो कहेंगे हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातें ज़रूरी छोड़ सब बता रहा हूं मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों से मेरी छूटती जाती है ज़िंदगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देकर उसे आवाज़ फिर बुला रहा हूं मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनमोल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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