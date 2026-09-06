आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   बुरा वक़्त (नज़्म)
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

बुरा वक़्त (नज़्म)

Anmol Sinha

Anmol Sinha

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हां कभी-कभी बुरा वक़्त आना भी ज़रूरी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये भी एक दौर है, इससे गुज़र जाना भी ज़रूरी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद को जानने का एक ये नायाब मौका है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ताक़त है क्या कमज़ोरी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये हम जान जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन अपने हैं, कौन नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये भी तो पहचान जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत से चेहरों से ये पर्दे उठा देता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असलियत क्या है, हमको ये बता देता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेवजह सर पर जो ग़ुरूर छाया होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक झटके से उसको ये हटा देता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जो बादल से लदे रहते हैं अश्कों के पलकों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको बरसने का ये एक मौका है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो छोटी छोटी खुशी हम नकार देते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच कहो तो उनको तरसने का ये एक मौका है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये एक मौका है कभी ख़ुद से बात करने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां अपने आप से कभी मुलाकात करने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो धूल सी पड़ी हुई रहती है आंखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये एक मौका है उसको साफ़ करने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये और बात है कि ये अच्छा नहीं लगता हमको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बताओ क्या कभी कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कड़वी दवा अच्छी भी लगी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हां हर कड़वी दवा हमें दुरुस्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करने की सीढ़ी ही तो है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ये एक ऐसी ही कड़वी दवा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अच्छा नहीं टिका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ये क्या टिकेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौड़ियों के भाव अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये भी बिकेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आयेगा वक़्त इसके भी गुज़रने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आयेगा वक़्त अपना भी नसीब संवरने का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनमोल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
38 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree