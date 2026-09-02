युद्ध का समय है

सीमा पर खाली हाथ न जाओ

एक तोप, एक तलवार लेकर जाओ

युद्ध का समय है जाओ जीत कर आओ

युद्ध का समय है जाओ,लड़ कर विजय पाओ।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले