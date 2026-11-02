अपना विकास करके फूल जाते हैं।

नेताजी शहर में आते हैं

दंगा करा कर जाते हैं

विकास करने का वादा भूल जाते हैं

अपना विकास करके फूल जाते हैं।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले