वीर नहीं डरा करते

भरोसा भाग्य पर कायर काहिल करते हैं

वीर नहीं डरा करते वे अपने पर भरोसा करते हैं।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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34 minutes ago