मन की शक्ति से बदल दो संसार।

सच्चे प्यार

में है शक्ति अपार

स्वदेश प्यार

संसार प्यार

ईश्वर प्यार

में है शक्ति अपार

मन की शक्ति से बदल दो संसार।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले