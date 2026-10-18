स्वदेश प्यार

मन मंदिर में हैं घंटे हजार

इनमें गूंजा दो देश प्यार

झंकृत कर दो वीणा के तार

सुंदर सुंदर सपनों से सजाओ सारा संसार।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले