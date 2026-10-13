शहर यही है

कहीं किसी का किसी से मतलब नहीं है

शहर यही है,कहर यही है,दुःख का स्वर यही है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

47 minutes ago